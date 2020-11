Covid: ripristinati servizi Cri Vercelli e comune Borgosesia

Torna operativa su tutto il territorio vercellese la rete di aiuto e supporto alle persone in difficoltà a causa della pandemia. Da lunedì il Comune di Borgosesia ripristina il servizio telefonico “Linea Amica”, già attivo durante il lockdown di marzo, allo scopo di ascoltare le domande dei cittadini, aiutarli a risolvere i loro dubbi e farli sentire meno soli. Sempre nel centro valsesiano è stato attivato un servizio di supporto psicologico per sostenere i bambini delle scuole dell'obbligo in isolamento a causa del contagio. "Il nostro impegno - sottolinea il sindaco Paolo Tiramani - è quello di stare vicino alla popolazione, fornendo costantemente informazioni e servizi a supporto di quanti ne abbiano necessità". A Vercelli il comitato locale della Croce Rossa riattiverà i servizi Pronto Farmaco, Pronto Spesa, consegna di indumenti ed effetti personali per le strutture ospedaliere del territorio. In caso di necessità verrà effettuata anche la somministrazione a domicilio dei generi di prima necessità per i cittadini in difficoltà. Continuerà ad essere attivo il numero di Pronto Amico rivolto in particolare alle persone sole.