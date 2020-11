Esercito monta tende Chivasso e Ciriè, ma manca personale

Le tende allestite dall'Esercito vicino agli ospedali di Chivasso e Ciriè per gestire l'emergenza Covid non sono ancora operative perché manca il personale. Quella di Ciriè è stata montata ieri. Quella di Chivasso addirittura il primo novembre. "Saranno operative nei prossimi giorni - fanno sapere dall'Asl To4 - appena acquisito il personale necessario". A regime sono previsti 28 posti aggiuntivi nella tenda di Chivasso e 12 in quella di Ciriè, riservati a pazienti in attesa dell'esito del tampone o affetti da Covid a bassa intensità di cure.