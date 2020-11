Chivasso: Uil, Asl To4 riconosca presentazioni aggiuntive

Scontro tra Asl To4 e sindacati sulla gestione del personale che negli ospedali sta affrontando la seconda ondata Covid. La Uil, in particolare, ha chiesto l'attivazione delle prestazioni aggiuntive per tutti gli operatori. "In questo momento lavorano nelle giornate di sabato e domenica, nei giorni di riposo, con turni per 3-4 ore oltre il consueto orario - spiegano dal sindacato - il riconoscimento delle prestazioni aggiuntive sarebbe un bel segnale per ripagare almeno la loro disponibilità". L'Asl, invece, ha attivato la procedura solo per alcune professionalità e nell'incontro di giovedì non ha risposto alle richieste del sindacato. "A questo punto non possiamo che pretendere il rigido rispetto dei contratti - segnalano dalla Uil - suggerendo ai lavoratori di pretendere disposizioni formali di servizio per ogni richiesta che esuli dalle normali attività e dal normale orario di lavoro. Segnaleremo agli organismi competenti ogni difformità e utilizzo improprio delle professionalità".