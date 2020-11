Torino: decessi aumentati del 15%, solo oggi 86 funerali

Dal primo gennaio al 4 novembre, a Torino, si è registrato un incremento dei decessi del 15% rispetto allo stesso periodo del 2019, con una ripresa della curva dal mese di settembre e un aumento di 285 decessi negli ultimi 15 giorni. Periodo in cui si registra rispetto al 2019 un +71% dei decessi in casa, +8% nelle Rsa e +41% in ospedale. I dati sono stati forniti dall'assessore comunale Marco Giusta.