Covid: antagonisti in piazza a Torino, pagateci il lockdown

"La salute è la prima cosa, pagateci il lockdow". E' quanto recita uno degli striscioni esibiti oggi pomeriggio in piazza Castello, a Torino, da circa duecento persone vicine agli ambienti antagonisti della città. "Vale di più la vetrina di Gucci di una generazione senza futuro, la crisi la paghino i ricchi" si legge in un altro striscione, che fa riferimento agli scontri dei giorni scorsi avvenuti nelle vie del centro. "Questa pandemia ha colpito duramente tutti quanti - dicono i manifestanti - anche perché ha trovato una sanità pubblica svenduta alle ruberie dello Stato italiano, smantellata pezzo per pezzo".