Meteo: giornata con tempo variabile

A Torino oggi, domenica 8 novembre, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2785m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: l'anticiclone garantisce ancora una giornata stabile sul Nord Ovest seppur con nuvolosità irregolare in transito da Ovest tra notte e mattino, ma senza particolari conseguenze, eccetto per qualche debole fenomeno sulle Alpi occidentali. In giornata insisterà invece un po' di nuvolosità bassa sulla Riviera ligure. Clima mite per il periodo. Mar ligure poco mosso.