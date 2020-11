Covid: sindaco Leini positivo, "rispettate le regole"

Anche il sindaco di Leini, Renato Pittalis, è positivo al Covid. A darne notizia, sui canali social, è stato lo stesso primo cittadino. L'esito del tampone al quale si è sottoposto è arrivato nella serata di ieri. "Ho avuto una leggera indisposizione, per precauzione sono stato in isolamento attendendo il tampone - spiega Pittalis - sono abbastanza in forma, a parte un senso di debolezza generale, non ho avuto sintomi influenzali". Attraverso i social, il primo cittadino ha poi rivolto un appello alla cittadinanza: "In questo momento vi prego di fare ogni sforzo per riguardarvi e preservare voi, i vostri cari e tutta la comunità dal contagio, attenendovi alle norme in vigore, alle prescrizioni sull'igiene personale, ma anche al buon senso e all'indispensabile senso civico".