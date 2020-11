Anaao Piemonte, medici come infermieri è abuso di professione

"Un'organizzazione efficiente utilizza al meglio le professionalità, non le demansiona certamente". La segreteria regionale di Anaao Assomed, l'associazione di medici e dirigenti sanitari del Piemonte, commenta così l'ultima circolare del Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive, secondo cui ai medici possono essere attribuite mansioni infermieristiche. "Se davvero ci sono troppi medici, che si riattivino allora le prestazioni non urgenti, che in questo momento sta erogando solo il privato, determinando una gravissima diseguaglianza nell'accesso alle cure", aggiunge l'associazione dei dirigenti medici, secondo cui "attribuire a medici ospedalieri compiti infermieristici si configura come abuso di professione: anche per legge devi fare il mestiere per cui sei pagato e per cui hai studiato. Si sta cercando di tappare malamente l’incapacità di previsione e organizzativa dei mesi scorsi, e degli anni scorsi, a discapito della professionalità di tutti e della ottimale cura dei pazienti".