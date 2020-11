Controlli polizia, arrestati a Torino due ricercati

Arrestati nelle ultime 24 ore a Torino due latitanti. Gli agenti di polizia, impegnati a identificare i senza fissa dimora che hanno giacigli nel centro città, hanno scoperto questa notte un 34enne di origini sudanesi, che dormiva sulla sede tranviaria di piazza Carlo Felice privo di documenti. Accompagnato in questura si è riusciti a risalire alla sua identità grazie alle impronte digitali e ad apprendere che su di lui c'era un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Novara per una condanna a un anno e mezzo di reclusione. Un altro giovane senegalese è stato fermato in corso San Maurizio, anche lui privo di documenti e colpito da divieto di dimora nel Comune di Torino. L'uomo era ricercato per l'esecuzione di una custodia cautelare in carcere per un cumulo di pene relativa allo spaccio di stupefacenti.