Sindaca del Novarese denuncia, vittima di stalking da 2 anni

All'inizio erano solo mail di insulti, poi sono arrivate le minacce di morte, con tanto di foto vicino a bare e la promessa che "Auschwitz sarebbe stata come una vacanza ai carabinieri". Vittima di stalking è Lorena Vedovato, sindaco di Dormelletto, poco più di 2.500 abitanti in provincia di Novara, che in un video ha trovato la forza di denunciare quello che le sta accadendo ormai da due anni. "Io non ci sto", ripete nel video la prima cittadina, sostenendo di essere stata anche sbeffeggiata dal suo persecutore, che non è stato identificato nonostante la sua denuncia. Solidarietà alla sindaca arriva dai consiglieri regionale della Lega. "Il mio pensiero va alla rappresentante delle Istituzioni ma anche alla donna, che da ormai due anni deve subire minacce gravissime, anche di morte, per la sola ragione di essere impegnata in prima persona nell'amministrazione della cosa pubblica - afferma il vicepresidente del gruppo del Carroccio, Riccardo Lanzo -. Il nostro auspicio è ovviamente che le Autorità intervengano al più presto per mettere fine a questa persecuzione e a tutte quelle che avvelenano l'esistenza di chi è vittima di un caso di stalking".