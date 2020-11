Covid: in Piemonte 3.884 contagi e 35 decessi

Sono 35 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 11 verificatisi oggi (il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora 4.629 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 728 Alessandria, 284 Asti, 240 Biella, 456 Cuneo, 450 Novara, 2.034 Torino, 248 Vercelli, 141 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 48 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 97.779 (+3.884 rispetto a ieri), di cui 1495 (38%) asintomatici.I casi sono così ripartiti: 1443 screening, 926 contatti di caso, 1515 con indagine in corso; per ambito: 346 RSA/Strutture socio-assistenziali, 394 scolastico, 3144 popolazione generale.La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 8597 Alessandria, 4582 Asti, 3118 Biella, 12.470 Cuneo, 7231 Novara, 54.033 Torino, 3462 Vercelli, 2601 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 623 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1062 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 304(+20 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.367(+245 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 49.526.I tamponi diagnostici finora processati sono 1.149.489 (+14.819 rispetto a ieri),di cui 628.420 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 38.953(+1.141 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: Alessandria 4.269, Asti 2.070, Biella 1.217, Cuneo 4.492, Novara 3.321, Torino 20.218, Vercelli 1.695, Verbano-Cusio-Ossola 1.244, extraregione 245, oltre a 182 in fase di definizione.