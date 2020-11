Influenza: Icardi "vaccini non mancano, campagna prosegue"

"Se ci sono problemi nella catena di distribuzione dei vaccini ai medici di famiglia, da parte dei soggetti che la Regione ha incaricato, andremo fino in fondo per individuarli e risolverli. Dev'essere chiaro, però, che i vaccini per loro non mancano. La campagna vaccinale sta procedendo in tutta la Regione secondo la programmazione concordata e i medici di famiglia, pur gravati da numerose nuove incombenze legate all'emergenza, stanno facendo pienamente la loro parte". Così l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, sull'andamento della campagna di vaccinazione antinfluenzale. Dal 26 ottobre la Regione ha consegnato ai medici di medicina generale, tramite le farmacie, 625 mila dosi di vaccino, 380 mila delle quali sono già state somministrate dagli stessi medici alle persone rientranti nelle fasce a rischio (over 60 anni e soggetti fragili). "Uno sforzo davvero molto consistente - spiega l'assessore Icardi - se si considera che nello stesso periodo, l'anno scorso, erano state eseguite circa 150 mila vaccinazioni in meno rispetto a oggi. Attualmente, quindi, nei frigoriferi dei medici di famiglia ci sono ancora circa 245 mila dosi di vaccino pronte all'uso. Siamo consapevoli che l'elevato numero di richieste da parte dei cittadini può causare delle difficoltà, ma i rifornimenti ai medici procedono con regolarità secondo i piani concordati".