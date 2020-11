Meteo: giornata in prevalenza poco nuvolosa

A Torino oggi, lunedì 9 novembre, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3089m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: non cambia la scenario meteorologico sull'Italia, ancora interessata dall'anticiclone. Tempo in prevalenza soleggiato seppur con la possibilità di nebbie o nubi basse sul catino padano e qualche velatura in transito altrove; più uggioso tra Alessandrino e Astigiano. Clima nel complesso mite per il periodo.