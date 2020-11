Covid: Asl Alessandria attiva reparti Covid a Casale

Nuovi reparti Covid sono stati attivati presso il presidio ospedaliero di Casale Monferrato, per un totale di 108 posti letto a bassa, media e alta intensità. Lo rende noto l'Asl di Alessandria, precisando che tale conversione non è dovuta a un prossimo trasferimento di pazienti dall'area Torinese. "Pur essendo la gestione e la distribuzione dei posti letto Covid a capo dell'Unità di crisi regionale - afferma l'Asl di Alessandria - ad oggi non si riscontra un trasferimento di 110 pazienti verso le strutture della provincia di Alessandria".