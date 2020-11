Covid: Lepri (Pd), Piemonte chieda subito aiuto allo Stato

"La Regione Piemonte chieda aiuto allo Stato per il Covid. Tutte le categorie dei medici e degli operatori sanitari, i sindacati, i media, le associazioni e i cittadini ci stanno dicendo che qui in Piemonte non ce la fanno più. Serve allora un veloce aiuto da parte dello Stato". Così, in una nota, Stefano Lepri, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera. "Che siano l'esercito, la protezione civile, medici e infermieri da altre regioni o nazioni, o altro: vanno tutti bene - aggiunge l'esponente dem -. Però lo Stato interviene solo se le Regioni glielo chiedono. Ecco, questo è il tempo di mettere da parte l'orgoglio, i colori politici e di chiedere sostegno. Questa richiesta, se avanzata, la condividiamo. Ma deve partire, e in fretta".