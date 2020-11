Autoscuole, l'appello: no stop esami in zone rosse

Con l'eventuale stop agli esami pratici di guida nelle zone rosse, "le attività delle scuole guida si riducono al 50%. Chiediamo certezze per il futuro, perché dopo i tre mesi di cessata attività della scorsa primavera gli operatori del settore rischiano di chiudere per sempre". E' questo l'appello che il presidente della Confarca, Paolo Colangelo, ha lanciato al viceministro dei Trasporti Giancarlo Cancelleri durante il XXXV congresso della confederazione che rappresenta le autoscuole, le scuole nautiche e gli studi di consulenza dislocati su tutto il territorio nazionale, che quest'anno si è svolto in modalità online per via dell'emergenza coronavirus. In diretta con il viceministro, che ha partecipato al dibattito organizzato dalla confederazione, Colangelo ha passato in rassegna tutte le difficoltà che in questi mesi hanno attanagliato gli operatori del settore, tra cui quelle oggettive ad accedere agli ammortizzatori sociali "che permetterebbero di proseguire l'attività lavorativa".