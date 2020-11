Covid: medici Torino, liberare sanitari da amministrazione

Liberare i professionisti della sanità da incombenze amministrative e valutare la possibilità di far lavorare gli studenti dell'ultimo anno di infermieristica. Sono le due strade indicate dal presidente dell'Ordine dei Medici di Torino, Guido Giustetto, per far fronte alla difficile situazione di questo momento. "Una quota non piccola di quello che fanno i medici, e soprattutto gli infermieri, in ospedale, negli studi medici e nei poliambulatori - spiega Giustetto ai microfoni di Radio Veronica One -, sono cose amministrative, mentre se ciò potesse essere affidato ad amministrativi libererebbe risorse in campo infermieristico e medico. Inoltre come noi medici abbiamo messo a disposizione gli specializzandi, allo stesso modo bisogna valutare se a livello di infermieristica è possibile far cominciare a lavorare gli studenti dell'ultimo anno. Mescolare medico e infermiere non ha nessun senso, sono due competenze diverse", aggiunge Giustetto che, riferendosi alla lettera della Regione Piemonte, sottolinea che "è una cosa che è sfuggita di mano in questo momento di frenesia ed è apprezzabile che la Regione abbia in qualche modo chiesto scusa. Ora - conclude - si procede con i bandi di assunzione separati e noi domani siamo in grado d'urgenza di iscrivere 50 nuovi colleghi che hanno appena dato l'esame di Stato, competenze nuove che credo serviranno ad esempio per i posti letto che si stanno organizzando a Torino Esposizioni".