SACRO & PROFANO

Berretta rossa dopo Nosiglia

La porpora che è sempre stata negata al Vescovo di Torino, sarà sulla testa del suo successore. Voci curiali, rimbalzate dal Vaticano, riferiscono di una possibile nomina entro Natale, subito dopo il Concistoro di fine mese. Super favorito monsignor Lojudice

Voci vaticane, che hanno messo in agitazione ambienti curiali subalpini, danno per quasi certo, dopo il Concistoro del 28 novembre, l’accoglimento da parte di Papa Francesco delle dimissioni di monsignor Cesare Nosiglia e la nomina del nuovo arcivescovo di Torino. La decisione, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza dei due anni concessi in proroga al momento del compimento dei 75 anni, verrebbe annunciata per Natale.

A dar retta ai vaticanisti, ciò significa che il successore di Nosiglia potrebbe arrivare in diocesi con già indosso la porpora cardinalizia. Secondo i bene informati, il Santo Padre, preoccupato per la crisi di vocazioni del “suo” Piemonte vorrebbe, nominando un prelato di sua fiducia, già insignito della porpora, dotarlo dell’autorità necessaria per avviare varie riforme, prima fra tutte quella dell’istituzione del seminario regionale.

Nel prossimo concistoro, due sono gli italiani che appaiono particolarmente idonei, per età e curriculum, a salire sulla cattedra di San Massimo. Si tratta di monsignor Augusto Paolo Lojudice, 56 anni, arcivescovo di Siena e Colle Val d’Elsa, segretario della Commissione Episcopale della Cei per le Migrazioni, e di padre Mauro Gambetti O.F.M.C., 55 anni, Custode del Sacro Convento di Assisi. Se fosse scelto quest’ultimo, si confermerebbe la preferenza di Papa Francesco a nominare nelle diocesi italiane religiosi investiti di incarichi di governo nei loro Ordini o che lo sono stati in passato. Come avvenuto a Genova, dove a succedere al cardinale Angelo Bagnasco, è stato chiamato padre Marco Tasca, francescano, 63 anni, già Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, lo stesso Ordine di padre Gambetti. Peraltro, un arcivescovo di Torino proveniente dai religiosi non sarebbe una novità. Lo fu a suo tempo il monaco camaldolese Columbano Chiaverotti (alla guida della Chiesa torinese dal 1818 al 1831) e, più recentemente, Anastasio Ballestrero (dal 1973 al 1989) già Superiore Generale dei Carmelitani.

Allo stato attuale, tra i vescovi piemontesi, rimangono piuttosto ai margini, anche se i bookmaker curiali assegnano qualche chance a monsignor Derio Olivero di Pinerolo, 59 anni, noto al pubblico per le sue prese di posizione avanzate sulle questioni del lavoro e fortemente sostenuto da tutta l’ala progressista del clero. Più defilato, ma non per questo meno favorito, monsignor Franco Lovignana di Aosta, 63 anni, Segretario della Conferenza Episcopale Piemontese, collocato su posizioni più moderate.

Intanto, ci si chiede se Susa continuerà ad avere come amministratore apostolico l’arcivescovo della diocesi di Torino, o verrà unita ad essa “in persona episcopi”, oppure sarà definitivamente soppressa e inglobata al capoluogo piemontese diventando l’arcidiocesi di Torino e Susa o infine ancora tornerà ad avere un suo titolare. Nei primi due casi, si avrà un ausiliare e il nome accreditato è quello di monsignor Mauro Rivella, già sottosegretario della Cei, ex segretario dell’Apsa e oggi parroco di Santa Rita.

La vera incognita però rimane sempre Papa Bergoglio che in questi anni ha abituato la Chiesa alle sorprese e c’è chi giura che anche questa volta ci riuscirà per Torino, sparigliando tutte carte.