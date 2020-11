Covid: Serritella (M5s), commissariare subito sanità Piemonte

"In queste ore stanno circolando le foto di pazienti allettati su brande buttate tra i corridoi e le chiese degli ospedali piemontesi. Immagini che non avremmo mai voluto vedere. Oltre ai posti letto non c'è neppure personale a sufficienza e non è stato fatto il tracciamento dei contagi. Così ci si è preparati alla seconda ondata Covid? Imbarazzante. Questa non può essere la sanità del Piemonte. Va commissariata al più presto, prima che sia troppo tardi". Così, in una nota, il deputato torinese M5s, Davide Serritella. "La Sanità piemontese sembra essere affidata a chi non ha la minima idea di cosa stia succedendo - aggiunge l'esponente pentastellato -. A chi agisce con pressappochismo e superficialità. E' gravissimo affermare, come ha fatto con grande onestà il presidente della commissione regionale della sanità, che non pensavano a un numero così alto di contagi. Il presidente Cirio, la sua giunta, e in particolare l'assessore Icardi avrebbero dovuto, in base a ciò che è successo mesi fa, far trovare posti letto adeguati, camere intensive, mappa dei contagi, personale sanitario adeguato. E invece sono solamente arrivate le lamentele sulla decisione del Governo di rendere il Piemonte zona rossa. E' zona rossa anche perché non c'è stata tutela adeguata, né preparazione, né prontezza nel capire il momento storico che stiamo vivendo".