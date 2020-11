Covid: Appendino, emergenza è sempre più economica

"Mediamente sono circa 10 mila i nuclei familiari che chiedono aiuto a Torino Solidale, 24 mila le persone che vi accedono, di cui 8 mila minori. Questo fa comprendere quanto l'emergenza sanitaria sia sempre più un'emergenza economica". È la sindaca Chiara Appendino, in un video su Facebook, a illustrare i dati della rete di sostegno ai torinesi in difficoltà nata con il primo lockdown e per la quale nei giorni scorsi la Giunta comunale ha deliberato un ulteriore stanziamento di un milione di euro. Appendino la descrive come "un sistema di welfare capillare che costruisce un rapporto diretto con famiglie che hanno bisogno di accedere a beni primari, come quello del cibo. Questa rete - osserva - in questi mesi ha continuato a dare aiuto e si è rafforzata e radicata maggiormente, per questo abbiamo voluto dare un'ulteriore iniezione di risorse per affrontare i prossimi mesi". A fronte di "un'emergenza sanitaria che ha fatto esplodere quelle fragilità, disuguaglianze e povertà che esistevano già all'interno del nostro tessuto" la sindaca ribadisce che "su questa rete vogliamo continuare a contare, vogliamo continuare a strutturarla e rafforzarla".