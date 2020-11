LA SACRA RUOTA

Dalle stelle alle strade

Presentato il logo del nuovo gruppo che nascerà dalla fusione di Fca e Psa. Diventerà la quarta casa automobilistica del mondo con 14 marchi, anche se alcuni saranno destinati a sparire - VIDEO

Peugeot e Fiat Chrysler Automobiles svelano il logo di Stellantis, il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione paritetica dei rispettivi business. La presentazione del logo – sottolineano le due società – segna un altro passo verso il completamento della fusione, che è previsto entro la fine del primo trimestre 2021, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di closing, inclusa l’approvazione da parte degli azionisti di entrambe le società nelle rispettive assemblee straordinarie e il soddisfacimento dei requisiti antitrust e altri requisiti normativi. Il logo ha due versioni, una con sfondo blu e l’altra con sfondo bianco. È un cielo stellato in cui compare il nome Stellantis e al centro, intorno alla lettera A, le stelle che rappresentano i brand del gruppo. Nella versione animata del logo appaiono prima le stelle e poi, a partire dalla A, il nome Stellantis. Il logo – spiegano Fca e Psa – rappresenta il ricco patrimonio delle due società fondatrici e la forza straordinaria dell’insieme dei 14 leggendari marchi automobilistici del nuovo gruppo nonché la diversità di talento e know-how dei suoi dipendenti in tutto il mondo. Insieme al nome Stellantis, che deriva dal verbo latino “stello” e significa “essere illuminato di stelle”, il logo è per i vertici delle due case “la rappresentazione visiva dello spirito di ottimismo, energia e rinnovamento di un’azienda caratterizzata dalla sua diversità e innovatività e determinata a essere uno dei leader nella nuova era della mobilità sostenibile”.

Stellantis diventerà così la quarta casa automobilistica più grande del mondo con 14 marchi che comprendono Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Dodge, Ram, Fiat, Lancia, Chrysler, Peugeot, Citroen, DS, Opel e Vauxhall. Questi marchi manterranno la loro individualità in un modo o nell’altro, ma per ridurre i costi, l’alleanza prevede principalmente di ridurre il numero di piattaforme. Il prossimo passo sarà la riduzione dei modelli nelle gamme dei marchi per evitare sovrapposizioni. Questo significa che alcuni modelli adesso presenti nelle gamme dei marchi di Fca e Psa saranno tagliati ma altri inediti potrebbero arrivare in altri segmenti di mercato. Questo per evitare inutili concorrenze interne tra i singoli marchi. Già a partire dal prossimo anno avremo maggiori dettagli su quello che Stellantis intende fare dopo che la fusione sarà completata. Ad esempio si dice che Fiat tornerà nel segmento B del mercato con due modelli ma la Panda così come la conosciamo oggi dirà addio. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito.