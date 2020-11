Cisl: morto Mario Novazio, storico dirigente Piemonte

È morto, ieri sera, all'età di 78 anni, dopo una lunga malattia, Mario Novazio, storico dirigente della Cisl Piemonte Orientale. Lascia la moglie Carla e i figli Luca e Maria. "Perdiamo un uomo e un dirigente illuminato. Un punto di riferimento importante per generazioni di sindacalisti, una persona che ha sempre trasmesso passione e impegno sociale in tutto quello che faceva. Ci stringiamo in questo momento di dolore intorno alla sua famiglia e alla Fnp in cui Mario ha concluso il suo lungo e straordinario percorso sindacale", commenta la segretaria generale Cisl Piemonte Orientale, Elena Ugazio. Mario Novazio è stato per tanti anni segretario territoriale e regionale della Cisl Scuola, con incarichi anche nella Cisl territoriale e nella Fnp. Cordoglio e vicinanza alla famiglia e alla Cisl territoriale è stata espressa dalla segreteria Cisl Piemonte.