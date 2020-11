Torino: Boni lancia comitato per le primarie,voltiamo pagina

"#bonipropositi per Torino". Con questo slogan Igor Boni, esponente dei Radicali Italiani e +Europa, lancia on-line il comitato di sostegno alla sua candidatura alle primarie del centrosinistra per scegliere chi correra' alle elezioni per il sindaco del capoluogo piemontese. Una candidatura, assicura, "non di bandiera, ma di alternativa al passato, che vuole raccogliere il consenso e il sostegno di molti altri". "Per aprire una nuova era per Torino - sottolinea Boni - dobbiamo voltare pagina, sia rispetto a questi ultimi anni, sia rispetto al passato. Ci sono competenze e passioni da mettere insieme e c'è necessità di dare assoluta priorità al dialogo e all'intervento concreto in aree della nostra città che sono state lasciate indietro, mettendo da parte le vuote promesse e le vuote parole dette da troppi. Non affronto queste primarie dicendo che sarò capace a risolvere i problemi di Torino da solo - afferma -. Io dico che dobbiamo risolverli insieme, facendo squadra". Per Boni al primo posto c'e' "la verità, la capacità di dire ai torinesi che non va tutto bene e non andrà tutto bene ma che ne usciremo ricostruendo speranza, alleanze, legami e programmi comuni con le città vicine".