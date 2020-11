Covid: interrogazione Tiramani (Lega), garantire dad a tutti

Il deputato piemontese della Lega e sindaco di Borgosesia (Vercelli) Paolo Tiramani ha presentato un'interrogazione alla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina per sapere se è intenzione del governo stanziare ulteriori risorse per colmare le lacune tecnologiche presenti negli istituti scolastici, "affinché - dice il parlamentare - il diritto allo studio sia garantito a tutti". "Ci sono ancora troppi casi in cui la didattica a distanza non può essere attivata - sostiene l'esponente del Carroccio - perché ci sono difficoltà di connessione web, mancano strumenti di comunicazione idonei, ci sono carenze e lacune nella formazione dei docenti sull'uso delle tecnologie". Il deputato porta l'esempio del comune che amministra: "A Borgosesia - dice - tanti bambini in quarantena sono in difficoltà perché il loro istituto non ha le dotazioni necessarie per la Dad per le elementari, mentre nella stessa scuola la Dad si svolga regolarmente per le superiori. Un caso di evidente disparità che non può esistere: a tutti gli studenti, di ogni ordine e grado, va assicurato il diritto allo studio. Il ministero non può lasciare indietro nessuno: in caso contrario si decreterebbe il fallimento di un intero sistema Paese che non sa garantire i diritti fondamentali".