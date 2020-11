Covid: manca personale, 30% sezioni asili anticipa chiusure

Da inizio anno scolastico a Torino 36 sezioni di scuola dell'infanzia su 257 e 44 di nido su 140 hanno sospeso le attività, al massimo per 14 giorni, a causa dei protocolli Covid, mentre a 132 sezioni, il 30% del totale, "è capitato di dover anticipare la chiusura almeno una volta per mancanza di personale, per un totale di 463 giornate, pari al 2,6% di quelle totali In 4 casi la chiusura è stata per l'intera giornata". A spiegarlo l'assessora all'istruzione Antonietta Di Martino che nelle comunicazioni al Consiglio comunale ha evidenziato come "le criticità del sistema sanitario impattino anche sui servizi educativi". L'assessora ha spiegato che "sulla sostituzione del personale assente la Città ha programmato un importante intervento di risorse, ha coperto tutti i posti vacanti anche con l'assunzione di 35 insegnati di scuola dell'infanzia a tempo indeterminato e provveduto ad assegnare personale di rinforzo in situazioni più fragili, ma nonostante l'impegno le numerose assenze in contemporanea hanno determinato la necessità di contrazioni di orario". Di Martino ha quindi precisato che si procederà all'assunzione "di ulteriori 60 assistenti educativi interinali che a giorni saranno assegnati alle sedi maggiormente sofferenti, a un ulteriore ampliamento dell'appalto di pulizia e assistenza in sezione" e ha ricordato l'avvio del procedimento per l'assunzione a tempo indeterminato "di altri 50 insegnanti ed educatori, che presumibilmente si concluderà a inizio 2021".