A. Mittal: incontro virtuale in Regione con delegati Novi

I delegati dell'ex Ilva di Novi Ligure incontreranno domani alle 12,30 la Conferenza dei Capigruppo in Regione. All'incontro ci sarà il presidente del Consiglio Regionale, Stefano Allasia, ed è stata invitata l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino. "Bene fa la Regione ad ascoltare i rappresentanti sindacali di Novi lIgure. Serve che la Regione non lasci soli i lavoratori", commenta Giorgio Airaudo, segretario generale della Fiom Piemonte. "Serve una soluzione al più presto e bisogna capire quale ruolo avrà il pubblico e come le Regioni parteciperanno alle scelte del governo su questa azienda. Cirio stia a fianco dei lavoratori".