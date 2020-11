Covid: Appendino, nuove assunzioni asili sono fondamentali

Le assunzioni di 50 educatori e insegnanti a tempo indeterminato e 60 assistenti educativi interinali comunicate ieri in Consiglio comunale dall'assessora all'Istruzione Antonietta Di Martino, rappresentano "risorse umane fondamentali per un settore prioritario quale è quello della scuola per i più piccoli". Ad affermarlo, su Facebook, la sindaca di Torino Chiara Appendino che evidenzia come "le scuole si siano preparate e abbiano messo in campo tutte le loro risorse per garantire la continuità didattica. Sforzi che possiamo dire aver dato i loro risultati" per quel che riguarda il contenimento del contagio. "Tuttavia - aggiunge Appendino – è proprio sul personale scolastico che è necessario intervenire poiché, se educatori e insegnanti risultano soggetti a isolamento o in attesa del tampone devono essere immediatamente sostituiti per non lasciare le sezioni scoperte. La carenza di personale che accetti le supplenze brevi – osserva la sindaca – è un ostacolo che, specie in questo periodo, colpisce il settore qui come in altre parti d'Italia". Da qui il piano di nuove assunzioni con l'obiettivo "di far fronte a questo periodo e garantire alle famiglie la continuità di un servizio prioritario per la Città e per tutta la comunità. E, allo stesso tempo - conclude -, rinforzare l'organico per il futuro".