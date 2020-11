Covid: Pd, servono cambio rotta e aiuto esterno

"Servono un cambio di rotta e un aiuto esterno": così il gruppo Pd in Regione, dopo che il Piemonte ha superato la soglia dei centomila contagi da Covid-19. "Nelle attuali condizioni - afferma il capogruppo Raffaele Gallo con Domenico Rossi, Daniele Valle e Mauro Salizzoni - sarà difficile resistere a lungo. Il presidente Alberto Cirio e la maggioranza devono fare un salto di qualità e operare cambiamenti radicali". "Tra poco più di una settimana - sottolineano - le strutture sanitarie saranno costrette a respingere i malati. Cirio lasci da parte le polemiche con il Governo sulla zona rossa e abbia il coraggio di chiedere una mano per avere aiuti straordinari, a partire dall'esercito e dalla protezione civile. Abbia il coraggio di rivedere l'organizzazione dell'emergenza e di continuare a sollecitare la sanità privata per nuovi spazi. Renda meno pletorica la catena di comando e cambi passo sulle condizioni contrattuali per le nuove assunzioni, senza escludere gli stranieri: quelle attuali hanno fatto sì che medici e infermieri scegliessero altre Regioni". "Avremo modo di riflettere - aggiungono - sulle mancanze degli ultimi mesi e le scelte discutibili come il Riparti Piemonte, su cui la Giunta ha speso tutto lo spendibile. Il Pd aveva esortato a prepararsi invece a un periodo in cui ogni risorsa andava calibrata: oggi in cassa non c'è più nulla e non possiamo che delegare ogni sostegno all'economia al Governo".