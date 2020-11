EMERGENZA SANITARIA

"Metteremo i malati sul marciapiede"

Il grido d'allarme del direttore dell'Asl Cn2 Veglio. Anche l'ospedale di Verduno ora è ingolfato dall'arrivo di nuovi pazienti da Torino. "Questo trend diventerà insostenibile". Dal capoluogo anche 25 malati ad Asti

“Siamo in estrema difficoltà nel gestire i ricoveri: questo trend non può continuare a lungo o diventerà insostenibile”. Si aggiunge al coro d’allarme di medici e infermieri anche la voce di Massimo Veglio, direttore generale dell’Asl Cuneo 2. Qui una delle situazioni più complesse è all’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, inaugurato in primavera e dedicato interamente ai malati Covid. Questa mattina sono stati ricoverati una decina di pazienti positivi dal Torinese, dove il sistema è in crisi per l’ingente afflusso di malati ma anche qui i posti letto stanno per finire. “Se a Verduno continuano ad arrivare malati da ricoverare, saremo costretti a parcheggiarli sui marciapiedi” dice Veglio a conferma di quanto ormai anche fuori dal capoluogo il sistema sanitario fatichi a reggere l’urto delle decine degli oltre cento ricoveri giornalieri.

Negli ultimi trenta giorni il nosocomio è passato da appena cinque pazienti Covid ricoverati agli oltre 160 di ieri su un totale di 171 posti letto disponibili. Bastano questi numeri a capire come la chiamata di stamani, dalla centrale operativa regionale, che annunciava una decina di nuovi pazienti in arrivo dal capoluogo abbia mandato nello sconforto chi da giorni lavora al limite delle proprie possibilità.

“La situazione è ovviamente fluida – ha dichiarato Veglio a Targato Cn –, ma quotidianamente abbiamo una media di una decina di nuovi ricoveri, mentre le dimissioni arrivano molto più lentamente, nell’ordine delle poche unità al giorno. Il problema è che purtroppo non si vede alcun segnale di una prossima inversione di questa tendenza”.

Rispetto alla prima ondata, Verduno non rientra tra i 16 Covid Hospital individuati nei giorni scorsi dalla Regione Piemonte. Questo perché, spiega Sergio Livigni, responsabile della rete ospedaliera dell'Unità di crisi, “servendo un’area molto ampia avevamo bisogno che mantenesse attivo il pronto soccorso, giacché negli ospedali convertiti l’emergenza è stata chiusa”. La capienza del Ferrero è di 350 posti letto complessivi, “secondo il nostro target la metà possono essere adibiti a Covid”. E anche qui il target è stato ormai raggiunto.

Intanto lo smistamento dal capoluogo coinvolge anche altri ospedali. Al Cardinal Massaia di Asti sono arrivati in queste ore 25 pazienti provenienti dai nosocomi torinesi: 15 oggi, 10 ieri. “La situazione ad Asti – spiega il commissario, Giovanni Messori Ioli – è migliore rispetto ad altri contesti piemontesi: per questo è doveroso offrire supporto a chi è in condizioni di maggiore criticità”. Attualmente i pazienti Covid nell’ospedale astigiano sono 118 di cui 12 in rianimazione. Si aggiungono i 30 pazienti a bassa criticità ricoverati alla ex clinica San Giuseppe. Rispetto alla scorsa primavera quando l’ospedale arrivò a ospitare 206 pazienti, sono stati previsti tre livelli di misure organizzative che si declinano in disponibilità fino ad un massimo di 206, 257 e 287 posti letto.