Meteo: prosegue alta pressione

A Torino oggi, mercoledì 11 novembre, nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. Molto nuvoloso in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2506m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: alta pressione ancor sugli scudi, tuttavia la giornata risulterà grigia e fosca sulle aree di pianura del Piemonte, a causa della presenza di nebbie, foschie dense e nubi basse che potranno risultare anche persistenti. Sole protagonista invece in montagna, dove le temperature saranno ancora decisamente miti per il periodo. Soleggiato anche in Liguria, con clima molto gradevole.