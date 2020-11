Piazza San Carlo: ripreso processo con rito abbreviato

È iniziata al Palazzo di Giustizia di Torino l'udienza relativa al processo per i fatti di Piazza San Carlo che fra le persone chiamate in causa annovera la sindaca Chiara Appendino. L'udienza si celebra con il rito abbreviato, nell'aula magna scelta per garantire il distanziamento nel rispetto delle disposizioni anti Covid, ed e' dedicata agli interrogatori e alle dichiarazioni spontanee degli imputati. L'accesso è precluso al pubblico perché l'udienza si celebra a porte chiuse. Resta da definire la posizione di alcune decine di parti civili che ancora non hanno raggiunto un accordo per il risarcimento.