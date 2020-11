Covid: Grimaldi (Luv), pericolo ospedale in park sotterraneo

Il capogruppo di Liberi, Uguali, Verdi (Luv) in Regione, Marco Grimaldi, chiede alla Regione se sia a conoscenza dei pericoli legati alla realizzazione dell'ospedale da campo per pazienti Covid nel parcheggio sotterraneo di Torino Esposizioni, struttura firmata da Riccardo Morandi, lo stesso progettista del ponte crollato a Genova. "Uno studio del Politecnico di Torino - rimarca Grimaldi - ha rilevato ne 2019 che il parcheggio sotterraneo di Torino Esposizioni (il Padiglione V di Riccardo Morandi) in cui sarà ospitato il nuovo Covid hospital da 458 posti presenterebbe 'fattori di vulnerabilità della struttura sia dal punto di vista della durabilità degli elementi in calcestruzzo armato precompresso, sia dal punto di vista sismico'. Vorrei sapere se la Giunta regionale ne è a conoscenza". "Nessuno - aggiunge Grimaldi - ha considerato le nostre critiche. 'L'opera, si legge nello studio del Politecnico, non è mai stata sottoposta a una costante manutenzione che garantisce un'adeguata condizione di sicurezza e l'ispezione delle travi del Padiglione V, costituito da un calcestruzzo con resistenza a compressione discretamente elevata e livelli di carbonatazione (che corrode le armature) relativamente bassi, ha rilevato che le iniezioni di malta all'interno delle guaine di alloggiamento dei cavi, fatte per proteggere l'acciaio di precompressione dalla corrosione e aumentarne la durabilità, non sono andate a buon fine'". "Per evitare tutto questo - afferma - occorreva mettere in sicurezza il Maria Adelaide, ora non ci rimane che chiedere a Crt di tornare alle Ogr, o acquisire urgentemente gli spazi del Lingotto.