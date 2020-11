Covid, Piemonte: 2.953 nuovi positivi, 84 decessi, calano i ricoveri

Sono 2.953 le nuove positività al coronavirus registrate oggi in Piemonte. I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 340 (+15 rispetto a ieri), mentre quelli non in terapia intensiva sono 4.790 (+75 contro il +175 di ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 55.224. I tamponi diagnostici processati oggi sono stati 13.578. Sono stati registrati anche 84 decessi, di cui 16 verificatisi oggi (il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).