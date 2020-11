Torino: Mole illuminata per celebrare i 229 anni dei Civich

La Mole Antonelliana rende omaggio ai Civich. Con la proiezione del logo del Corpo, la Città di Torino celebra così i 229 anni della polizia municipale, istituita da re Vittorio Amedeo III il 12 novembre 1791 con il nome di Guardie Civiche, da cui l'appellativo con cui i torinesi chiamano i vigili. La pandemia ha imposto, quest'anno, il rinvio dei tradizionali festeggiamenti, ma Torino ha comunque trovato il modo di rendere omaggio ai sui Civich "nei quali - rilevano da Palazzo Civico - a distanza di 229 anni restano immutati lo spirito di sacrificio altruistico, il desiderio di un migliore rapporto con i cittadini e la consapevolezza di svolgere un importante servizio che rappresenta un riferimento costante nel tempo, soprattutto in questo anno nel quale una devastante pandemia ha alimentato paure e insicurezze". A partire dalle ore 20, questa sera, il monumento simbolo della città si illuminerà con una proiezione dedicata alla ricorrenza "per ricordare ai cittadini che, ogni giorno e ancor di più in questo particolare e difficile periodo storico, i Civich, oggi come allora, sono presenti sulle strade della città, per servire e per proteggere".