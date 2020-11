Covid: M5s, accordo cure domiciliari nuovo flop della giunta

"Il nuovo accordo siglato per la presa in carico dei pazienti Covid a domicilio è l'ennesimo flop di questa giunta che ora scarica le sue responsabilità sui medici. Come dimostra la difficoltà dei Medici di Medicina Generale della Città Metropolitana a prescrivere un tampone diagnostico ai propri assistiti". Lo affermano in una nota i consiglieri regionali M5s Sean Sacco, capogruppo, Francesca Frediani e Giorgio Bertola. "Da parte della Regione - aggiungono - non c'è, e probabilmente non ci sarà, nessun impegno concreto per mettere a disposizione gli strumenti necessari per realizzare gli obiettivi fissati: personale medico ed infermieristico, vaccini, ossigeno. Quest'ultima intesa, siglata, in modo irrituale anche con le Prefetture. appare come un tentativo da parte di Icardi, di coprirsi le spalle in caso di fallimento. Facciamo appello a tutte le forze della società civile e alle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari affinché insieme si lavori per individuare un cambiamento immediato nella gestione di questa emergenza in Piemonte".