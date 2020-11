Covid: Torino, in seconda ondata contagi in personale 118

"Mentre nella prima ondata non abbiamo avuto infezioni tra il personale sanitario, questa seconda, forse perché è stata caratterizzata da una salita progressiva dei casi e ha visto delle scelte diverse dalla prima volta, ha permesso che il virus girasse". A spiegarlo, intervistata da Radio Veronica One, la responsabile del 118 di Torino Rita Rossi. "In questo momento - precisa - ci sono 7-8 operatori medici che sono fuori dal servizio in attesa di tampone o per malattia conclamata, 12 infermieri positivi e una decina che sta aspettando i tamponi. E questo si somma a una carenza cronica che, come per tutto il sistema sanitario, tocca anche noi. Fino a questo momento - aggiunge - i coordinatori hanno fatto i salti mortali e siamo riusciti sempre a coprire qualunque carenza per malattia". Da quanto ricostruito dai diretti interessati, spiega Rita Rossi, "nessuno ha dichiarato di essere entrato in contatto con pazienti senza le dovute protezioni", sono quindi quasi tutti casi non legati al lavoro, ma spesso al contagio in famiglia. Quanto alla dotazione il 118 torinese può contare su 29 mezzi di soccorso avanzato, di cui 21 con medico e infermiere a bordo, e un'ottantina di mezzi di base con i volontari "e a breve - conclude la responsabile - avremo un incremento di altri 3 mezzi per i trasporti secondari tra ospedali".