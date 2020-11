Torino: operativo piano invernale di accoglienza, 800 posti

È operativo, a Torino, il piano invernale di accoglienza per i senza fissa dimora che può contare su una rete di oltre 800 posti, 250 in più di quelli a disposizione durante il resto dell'anno. Ultimo tassello, da domani, l'apertura del sito temporaneo umanitario gestito dalla Croce Rossa che quest'anno è stato allestito in un'area in gestione alla polizia municipale in via Traves. Qui sono stati sistemati 30 container in grado di ospitare, nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza, 60 persone. Una scelta, spiega l'assessora al Welfare Sonia Schellino, "fatta per offrire uno spazio sicuro sia per gli ospiti sia per la cittadinanza. Essendo un'area più delimitata garantisce un flusso più protetto e la presenza di un ufficio potrà essere usata dal personale che garantirà un aggancio delle persone. L'obiettivo di tutta la nostra rete è far capire che il dormitorio h24 è una soluzione estrema e va utilizzato solo per chi ne ha effettivamente bisogno. Per chi può ritornare autonomo è un dovere per noi fare in modo che possa farlo il più in fretta possibile". Fra le novità, l'attivazione di un polo di accesso unificato per le persone che chiedono di avere accesso ai dormitori.