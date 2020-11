LOTTA DI CLASSE

Tutti come Anita, flash mob degli Schools for Future

Centinaia di studenti seguono l'esempio dalla ragazza torinese che da qualche giorno protesta contro la didattica a distanza facendo lezione per strada, davanti al proprio istituto. L'appuntamento è per domani

Tutti come Anita, la dodicenne torinese che da giorni segue le lezioni collegata online seduta sui gradini della sua scuola, la Italo Calvino di Torino. Domani, però, la giovane studentessa, diventata simbolo di quella generazione che non vuole rinunciare alla scuola a causa dell’epidemia, non sarà sola. Con lei tanti altri ragazzi di Schools for Future – sulla scia dei seguaci di Greta di Friday for Future – che domani armati di computer e wifi seguiranno il suo esempio: un’ora didattica a distanza, armati di computer e wifi, ognuno davanti al proprio istituto scolastico. Ieri la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha chiamato Anita: “Il tuo gesto è ammirevole – le ha detto – è bello vedere che ci sono ragazzi che credono nelle proprie idee e che le portano avanti”. Aggiungendo che sta facendo “tutto il possibile per tenere le scuole aperte e permettere anche ai più grandi di rientrare, tenendo conto della situazione epidemiologica”.

L’ultimo dpcm del premier Giuseppe Conte ha imposto la didattica a distanza non solo nelle scuole superiori, ma – per le regioni rosse, quali il Piemonte – lo ha esteso anche alle classe seconda e terza media (primarie di secondo grado), costringendo anche Anita e i suoi coetanei a seguire da remoto. Di qui la sua protesta silenziosa, ora diventata esempio per molti altri studenti.

Gli studenti sono invitati a pubblicare sui social media le foto della loro protesta con l’hashtag #LaScuolaNonSiChiude e a taggare @prioritaallascuola. “La Dad allontana migliaia di studenti dalla scuola, dall’apprendimento e dalla socialità, anche qualora le istituzioni scolastiche garantiscano la fornitura di strumenti informatici e connessioni, sono ancora almeno 300mila gli studenti senza pc o connessione”, dicono i promotori di “Priorità alla scuola”, un comitato che da mesi chiede che le scuole siano luoghi di prevenzione sanitaria, in cui deve essere continuamente attivo il monitoraggio di milioni di persone, studenti e personale scolastico, attraverso test e tamponi.