Coronavirus, Piemonte: 77 morti, calano i ricoveri

Boom di tamponi in Piemonte che, necessariamente, fa impennare anche il dato dei contagi. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 24.901 test diagnostici (quasi il doppio dei 13.578 di ieri) si sono registrati 4.787 nuovi casi (ieri, 2.953). Si riduce il numero dei nuovi ingressi in ospedale: a oggi gli ospedalizzati sono 4.833 (+43 nelle ultime 24 ore), mentre i ricoverati in terapia intensiva salgono a 348 (+8). Resta molto alto il numero dei morti: 77, che fa salire il conto totale a 4.903. Intanto sono guarite 1.866 persone.