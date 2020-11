Meteo: cieli nuvolosi con tendenza a graduali schiarite

A Torino oggi, venerdì 13 novembre, cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2851m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: scenario meteorologico stabile, caratterizzato da molte nubi tra Valpadana e Liguria, su quest'ultima anche con qualche debole pioggia possibile. Soleggiato sulle Alpi salvo velature in transito. Clima mite per il periodo specie nei valori minimi notturni. Venti deboli.