Scuola: Frediani (M5s), difesa presenza a oltranza discrimina

"In questa fase di emergenza la difesa a tutti i costi della didattica in presenza non coincide con la difesa del diritto di istruzione": così la consigliera regionale M5s Franscesca Frediani. "La vicenda della madre di Rosta - spiega Frediani - è emblematica: un figlio maggiore positivo, il minore negativo ma in isolamento da settimane mentre la sua classe continua con la didattica in presenza senza l'uso di strumenti per la formazione a distanza. Aver pensato solo a come garantire la scuola in presenza a tutti i costi ha generato un'ingiustizia e ha portato a trascurare alcuni aspetti fondamentali, come la garanzia di non escludere alcuno studente". "La cittadinanza digitale - rimarca - deve essere un diritto, e quindi garantire la connessione e l'accesso ai dispositivi a tutti i cittadini, fin dai primi livelli di istruzione. La scuola e le istituzioni non possono sottrarsi a un ruolo di primo piano in questa sfida".