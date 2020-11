Blutec: Cassazione annulla arresto Ginatta

"Siamo sollevati come difensori del dottore Roberto Ginatta dal fatto che la Corte di Cassazione abbia annullato con rinvio alla Corte territoriale di Torino la misura cautelare di restrizione della libertà del nostro assistito che si trova in carcere, a 74 anni, da giugno scorso nonostante le richieste concorrenti di accusa e difesa per una mitigazione o revoca della misura", dichiara l'avvocato Michele Briamonte, dello studio Grande Stevens, che assiste Ginatta. "Ci rincuora la pronuncia della Suprema Corte di diritto anche perché farà cessare la condizione di minorata difesa in cui si trova il dottor Ginatta mentre le sue aziende sono in amministrazione giudiziale; ci sono infatti molti fronti in cui la sua esperienza, conoscenza e capacità ci auguriamo consenta di evitare la distruzione e lo smembramento del suo Gruppo costruito in generazioni di lavoro".