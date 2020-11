Covid: Piemonte +5258 contagi, prosegue calo nuovi ricoveri

Sale il numero dei casi positivi al Coronavirus in Piemonte, oggi +5258 rispetto a ieri (di cui 40% asintomatici), a fronte di 22.778 tamponi processati ma i dati oggi dell'Unita' di crisi regionale confermano il calo nell'incremento dei ricoverati già emerso nei giorni scorsi: oggi + 5 in terapia intensiva (in totale sono 353), +57 negli altri reparti (4890). I decessi sono 61 dei quali 5 registrati oggi, il totale dall'inizio della pandemia è di 4964 morti positivi al Covid. Le persone in isolamento domiciliare sono 61.411, i guariti +1741.