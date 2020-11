Covid: detenuti Torino protestano contro stop colloqui

Contestano la sospensione dei colloqui con i propri famigliari. vietati dall'ultimo Dpcm anti Covid, i detenuti del carcere di Torino che questa mattina hanno dato vita ad una rumorosa protesta: la battitura delle inferriate delle celle. L'iniziativa segue quella dei famigliari, che nei giorni scorsi hanno dato vita ad un paio di sit in per chiedere di essere incontrati dall'amministrazione penitenziaria. Tra i motivi della battitura anche la preoccupazione per il rischio contagio: i detenuti chiedo l'applicazione di misure alternative alla detenzione in carcere, sostenendo che il rischio di contrarre il Covid sia alto a causa del sovraffollamento della casa circondariale.