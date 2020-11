Covid: Torino, partite Iva scendono in piazza

Le partite Iva, i commercianti e i mercatali hanno organizzato per domani una manifestazione, alle 15, in piazza Castello a Torino, davanti alla sede della Regione Piemonte per richiamare l'attenzione su disagi provocati dalle restrizioni anti Covid. "La manifestazione regolarmente autorizzata dalla questura", fanno sapere gli organizzatori che invitano i partecipanti a rispettare le norme sul distanziamento e a indossare la mascherina. "Abbiamo delle proposte - spiega Beba Pucciatti - per poter continuare a lavorare, soluzioni da attuare sia in questo drammatico momento, sia nel post emergenza, presidente nazionale di “Futuro italiano partite Iva” -. Le esporremo in piazza e vorremmo essere ascoltati per presentarle a un tavolo con la Regione. Sono proposte per evitare la bancarotta del sistema, perché se chiudi le imprese, uccidi il Paese". In piazza Castello, saranno presenti i rappresentanti delle 12 sigle, che fanno parte della neonata “Alleanza Partite Iva”.