Incendio in impianto rifiuti Amiat, nessuna tossicità aria

Rientra l'emergenza per l'incendio divampato nella notte nel deposito Amiat-Tdb di via Brandizzo, a Volpiano (Torino), che smaltisce rifiuti Raee (schede elettroniche, lavatrici, frigoriferi). "Sono arrivate comunicazioni circa la non tossicità dell'aria da parte delle autorità per la tutela dell'ambiente intervenute per analizzare i fumi - fanno sapere dall'amministrazione comunale di Volpiano - la fase emergenziale è stata dichiarata chiusa nella tarda mattinata". L'incendio ha riguardato rifiuti già pretrattati per lo smaltimento stoccati nel piazzale all'esterno dei capannoni. Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri per chiarire l'origine del rogo.