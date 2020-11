Covid: controlli polizia Torino, 32 multe

Maggiori controlli a Torino della polizia nei parchi e luoghi di ritrovo della città, come piazza Vittorio, San Salvario, i giardini di via Montanaro, Largo Montebello e la zona nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova, per monitorare il rispetto delle disposizioni anti Covid. Nella giornata di ieri sono state controllate 312 persone. Trentasette sono le sanzioni elevate per il mancato rispetto delle misure di contenimento, di cui 2 per il mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Nessuna multa invece agli oltre 30 esercizi commerciali controllati.