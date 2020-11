Covid: Piemonte, salgono a 32 laboratori analisi tamponi

Sono saliti a 32 in Piemonte i laboratori per processare i tamponi molecolari in funzione di ricerca dei casi di Covid. Ai 28 già esistenti se ne sono aggiunti in questi giorni altri quattro. È quanto ricorda la Regione in una nota. Dei 32 laboratori, 21 sono pubblici e 11 privati.