Covid: Pd Vercelli, creare "stanza degli abbracci" in Rsa

Creare una "Stanza degli abbracci" nella casa di riposo, uno spazio in cui, attraverso una tenda di plastica anti contagio, gli ospiti possono vedere e riabbracciare in sicurezza i propri familiari. E' la proposta, sulla scorta di quanto realizzato in una Rsa di Castelfranco Veneto (Treviso), che il Pd di Vercelli propone al sindaco tramite mozione. L'invito riguarda in particolare la casa di riposo di piazza Mazzini, il cui cda è composto da alcuni membri nominati dall'amministrazione comunale. "L'adozione di misure a favore del benessere psico-fisico degli ospiti della casa di riposo - scrivono i consiglieri - può rappresentare un concreto aiuto per consentire a loro, così come ai loro cari, di affrontare meglio questa situazione drammatica, consentendo un maggior benessere mentale ed emotivo. Questo è un aspetto fondamentale in condizioni normali, e utile anche per affrontare lo stress legato alla diffusione della pandemia. Chiediamo quindi ai rappresentanti del Comune in seno alla casa di riposo di Vercelli di lavorare in questa direzione". La proposta nasce "dalle doverose e fondamentali misure di sicurezza sanitaria previste per gli ospiti delle Rsa, che però si vedono privati della possibilità di entrare a contatto con i propri cari".