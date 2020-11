Covid: sindaco nel Vco, dal 4/11 no esiti tamponi in Rsa

E' da undici giorni che gli ospiti e gli operatori della Casa dell'anziano, a Baveno (Vco), attendono l'esito dei tamponi. Lo denuncia il sindaco, Alessandro Monti, che parla di "ritardo inaccettable da parte dell'Asl che non può essere in alcun modo giustificato". I tamponi sono stati effettuati il 4 novembre. "Visti i ritardi - racconta Monti - sei giorni fa abbiamo provveduto in maniera autonoma a fare i test rapidi, con i tamponi distribuiti dalla Protezione Civile, Una ventina sono risultati positivi ma, ovviamente, per l'attendibilità al cento per cento è fondamentale il tampone molecolare". "L'Amministrazione Comunale e la Direzione di struttura - afferma ancora il sindaco - si sono adoperati da subito per garantire tutte le condizioni di sicurezza necessarie, seguendo rispettosamente tutti i protocolli previsti. Rimane però inconcepibile che l'Asl del Vco non sia in grado di darci una risposta, testimoniando un'organizzazione assolutamente insufficiente per le esigenze dei cittadini di questo territorio". Secondo Monti "non ha senso che siano i Sindaci a dover richiedere supporto per avere più efficienza e aiuti per il nostro territorio: dovrebbe essere la Regione Piemonte a muoversi dotando dei mezzi e delle risorse necessarie le Asl per svolgere le loro funzioni in tempi rapidi".